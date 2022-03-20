BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ

20.03.2022 18:27

BEŞİKTAŞ Dikilitaş Mahallesi'nde yaşanan elektrik arızası nedeniyle iddiaya göre 358 dairenin elektriği kesildi.

BEŞİKTAŞ Dikilitaş Mahallesi'nde yaşanan elektrik arızası nedeniyle iddiaya göre 358 dairenin elektriği kesildi. Mahalleli, dün 19.00 sıralarında yaşanan kesinti nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Elektriği kesilen Mahmut Şenbahar, Aramadığımız yer kalmadı. 'Şu saatte, bu saatte gelecek' diyorlar ama hala bir çözüm yok. Yaklaşık 21 saat oldu. Sorunu kendileri de bilmiyor dedi.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Şehit Cahit Gökalp Sokak çevresinde bulunan bazı binalarda, dün saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre toplam 358 hanenin elektriği kesildi. Kesintiyle karşılaşan vatandaşlar Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'ni (BEDAŞ) arayarak bilgi almak istedi. Yetkililer ise bölgede bir arıza olduğunu, birkaç saate yeniden elektrik verilmeye başlanacağını belirtti. Ancak dün saat 19.00 sıralarında başlayan elektrik kesintisi, arızanın giderilememesi üzerine devam etti. Yaklaşık 21 saattir devam eden kesinti nedeniyle mahalle sakinleri mağdur olduğunu belirtti.

YAKLAŞIK 21 SAAT OLDU AMA HALA ÇÖZÜM YOK

Elektriği kesilen binalardan birinde oturan Mahmut Şenbahar, Dün akşam saat 19.00'dan beri elektrik kesik. Aramadığımız yer kalmadı. 'Şu saatte, bu saatte gelecek' diyorlar ama hala bir çözüm yok. Yaklaşık 21 saat oldu. Sorunu kendileri de bilmiyor. BEDAŞ'ı arıyoruz. 'İlgileneceğiz' diyorlar. Yan tarafımızda elektrik var, bizde yok. Şurada yok, yan tarafındaki binada var. Evde yatalak insan var ama herhangi bir çözüm üreten yok. dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ
BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ
BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ
BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA 21 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ MAĞDUR ETTİ - Son Dakika
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