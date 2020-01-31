Beşiktaş'ta 22 bin kişilik Sergen Yalçın rekoru! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta 22 bin kişilik Sergen Yalçın rekoru! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta 22 bin kişilik Sergen Yalçın rekoru!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu... Siyah beyazlıların Abdullah Avcı'dan boşan teknik direktörlük koltuğuna getirdiği genç hoca, dün 22 bin taraftarın önünde rekorla birlikte kendisini 1.5 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Beşiktaş'ta 22 bin kişilik Sergen Yalçın rekoru!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın coşkusu... Siyah beyazlıların Abdullah Avcı'dan boşan teknik direktörlük koltuğuna getirdiği genç hoca, dün 22 bin taraftarın önünde rekorla birlikte kendisini 1.5 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, 117 yıllık Beşiktaş tarihinde taraftar önünde imza töreni düzenlenen ilk teknik direktör olurken, bununla birlikte Guti ve Quaresma'yı geçerek Kartal'da sayıca en çok taraftarın karşısında imza atan isim olmayı başardı.


'Taraftarımıza minnettarım'


SergenYalçın, imza töreninde yaptığı kısa konuşmada "Çok heyecanlıyım. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Öncelikle bize bu şansı verdiğinden dolayı başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi. Genç hoca, "Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "İşte büyük Beşiktaş burada! Hocasıyla, yönetimiyle ve taraftarıyla..." şeklinde konuştu. Vodafone Park'ta düzenlenen İmza törenine Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ da katıldı.


Tribünler Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi!


Başkan Ahmet Nur Çebi, konuşması sırasında Kartal'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya da hizmetleri için teşekkür etti. Bu esnada siyah beyazlı tribünler, ıslıklarla Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. İmza töreninde bunun yanı sıra taraftarların meşale yakması nedeniyle stadın içinde yoğun bir sis oluştu. Konuşmaların ardından sahaya inen Kartal'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, taraftarlara top hediye etti. Tribünleri de dolaşan Yalçın, taraftarları selamladı. Taraftarların üçlü talebini kırmayan Yalçın, Vodafone Park'taki ilk üçlüsünü çektirdi. Marşlar söyleyen siyah beyazlı taraftarlar, stat hoparlöründen çalınan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısına da hep bir ağızdan eşlik etti.


Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 
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