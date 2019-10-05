Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti

17 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı.

Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde önceki gün Wolverhampton ile oynayan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.


Diğer futbolcuların antrenmanda, 5'e 2 idmanı ve dar alanda oyunun ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.


Avcı'nın kararı...


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı sonrasında Wolverhampton'la oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yeni sakatlıktan çıkması ve yoğun tempoda zorlanması sebebiyle görev verilmeyip dinlendirilen Burak Yılmaz da dünkü idmanda yer aldı.


Öte yandan İngiliz ekibiyle yapılan mücadelenin kadrosunda mide rahatsızlığı sebebiyle olmayan Abdoulay Diaby ve migren ağrısı sebebiyle listeden çıkarılan Kevin N'Koudou da problemlerini atlatmalarının ardından dünkü idmanda yer aldılar. Bu 3 futbolcunun da yarın Vodafone Park'ta Alanyaspor'la oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alabilecek durumda olduğu öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak!
Antalyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti! Fenerbahçe, Akdeniz ekiplerine takıldı! Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 08:08:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 24 saatte herkes iyileşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]