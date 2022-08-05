Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

05.08.2022 01:22
Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Akmerkez Yolu'nda ters şeritten ilerleyen 34 J 3880 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plakalı taksi ve 34 ELJ 838 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Akmerkez, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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