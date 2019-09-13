Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 3 eksik
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta 3 eksik

2 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta 3 eksik, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

Beşiktaş ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

Burak Yılmaz, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman: Abdullah Avcı'ya güveniyorum
Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz, Oğuzhan ve Lens kadroya alınmadı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun durumu pazar günü belli olacak Merakla beklenen oyun GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 16:12:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 3 eksik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]