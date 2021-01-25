Beşiktaş'ta 3 kişinin bıçakla yaralanması Beşiktaş,bıçakla yaralama, - Son Dakika

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde Rus uyruklu Aleksandra V, Aleksandra R. ve Maxim M'yi bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli Hasan Hüseyin Y. Cihangir 'de yakalandı.

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