BEŞİKTAŞ'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı. Sorgu işlemleri süren şüphelinin daha önce den de poliste 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirledi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
Evsizlerden olduğu anlaşan şüphelinin, hiç kimseden para talep etmediğini beyan ettiği öğrenildi. Saldırganın, "Mala Zarar Verme", "Kasten Yaralama" "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Hakaret", "Tehdit", "Uyuşturucu Kullanmak", "Bisiklet ve Motor Hırsızlığı", "Türk Bayrağına Zarar Verme", "Güveni Kötüye Kullanma", "İntihara Teşebbüs" suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › BEŞİKTAŞ'TA 3 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN KAĞIT TOPLAYICISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI - Son Dakika