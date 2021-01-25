Evsizlerden olduğu anlaşan şüphelinin, hiç kimseden para talep etmediğini beyan ettiği öğrenildi. Saldırganın, "Mala Zarar Verme", "Kasten Yaralama" "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Hakaret", "Tehdit", "Uyuşturucu Kullanmak", "Bisiklet ve Motor Hırsızlığı", "Türk Bayrağına Zarar Verme", "Güveni Kötüye Kullanma", "İntihara Teşebbüs" suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ'ta kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı. Sorgu işlemleri süren şüphelinin daha önce den de poliste 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, Maxim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEŞİKTAŞ'TA 3 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN KAĞIT TOPLAYICISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI - Son Dakika

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