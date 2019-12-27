Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine göre 4 farklı isim ilk 11'de yer aldı.



2019 yılının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de 4 farklı isim sahaya çıkıyor. Fenerbahçe derbisinde forma giyen Roco, Lens, Rebocho ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede Ruiz, N'Koudou, Ljajic ve Umut sahaya çıktı. Roco ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları bulunurken, sarı kart cezası bulunan Lens, Gençlerbirliği önünde takımını yalnız bıraktı. Pedro Rebocho ise mücadeleye kulübede başladı. - İSTANBUL