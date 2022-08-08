İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

08.08.2022 07:17
İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan yaşlı çifti binadan tahliye etti.

Akat Mahallesi Ressam Adnan Çoker Sokağı'nda bulunan site içerisindeki 4 katlı binada, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, binanın 4'ncü katındaki daireyi sardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada içerde mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye tarafından binanın merdivenlerinden güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI; ATEŞE VERİLEN DÜKKAN ALEV ALEV YANDI
Kaynak: DHA

İtfaiye, Ressam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 07:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement