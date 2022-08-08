Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

08.08.2022 07:37

Beşiktaş'ta 4 katlı binada yangın çıktı.

Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Yangın, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında 4 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan 2 kişiyi de binadan çıkardı. Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangın alanında uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Bina içinde oluşan yoğun duman yan dairedeki bir kişiyi de etkiledi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI 08 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 08 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
Kaynak: İHA

Beşiktaş, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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