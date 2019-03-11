Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 4. Kattan Düşen Yaşlı Adam Öldü

Beşiktaş'ta 4. Kattan Düşen Yaşlı Adam Öldü

47 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta 4. kattan düşen 80 yaşındaki Vedat S. hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta 4. Kattan Düşen Yaşlı Adam Öldü, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta 4. kattan düşen 80 yaşındaki Vedat S. hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri Vedat S.'nin cesedini incelerken yüksek katlardaki vatandaşların cesedi görmemesi için inceleme yaptıkları alanın üzerini branda ile kapattı.

Olay, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 19: 30 sıralarında meydana geldi. 4. kattan bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 80 yaşındaki Vedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE OTOMOBİLİN ÜZERİNE SONRA KALTIRIMA DÜŞTÜ

Polis ekipleri, Vedat S.'nin ilk olarak bir otomobilin üzerine düştüğünü ardından da kaldırıma düştüğünü belirledi. 5 katlı binanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen Vedat S.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNDEN BRANDALI ÖNLEM

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Vedat S.'nin cesedini incelemek için önce cesedin etrafına perde çekti. Ardından da, çevredeki binalarda bulunanların cesedi görmesini engellemek için inceleme yaptıkları alanın üzerine branda çekti. Vedat S.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:14 Kaynak: DHA

Muradiye Mahallesi, Polis, Güncel
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