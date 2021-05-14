Beşiktaş'ta 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor

14.05.2021 19:43
Beşiktaş'ta 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltılıyor.

Beşiktaş'ta 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltılıyor.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

Esentepe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 6 katlı bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor - Son Dakika


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