Beşiktaş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği - Son Dakika

Beşiktaş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

6 saat önce

Beşiktaş'ta Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Barbaros Parkı'nda buluşan kadınlar, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Yasayı Uygula Kadını Yaşat" ve "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok ilinde toplandıklarını söyledi.

Kadınların "Yasayı uygula kadını yaşat" dediğini kaydeden Sünnetçioğlu, çiçek ve ayrıcalık değil, eşitlik istediklerini aktardı.

Sünnetçioğlu, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediklerini dile getirerek, kadınların özgür, eşit yaşadığı, emeğinin sömürülmediği şehirler inşa edeceklerini anlattı.

Basın açıklamasına, öldürülen bazı kadınların aileleri de katıldı.

Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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