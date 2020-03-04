Beşiktaş'ta 8 Mart için hazırlıklar başladı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, cadde ve sokaklarına astığı "Beşiktaş'ın Gücü Özgür Kadınları" görselleriyle eşit bir gelecek için mücadele eden kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor.

Beşiktaş'ın işlek yerlerinde ve meydanlarında kadınlara seslenen Beşiktaş Belediyesi, çok sayıda etkinlik ve farkındalık çalışmasıyla 8 Mart'a hazırlandı. Beşiktaş Belediyesi ve UN Woman (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 'Nesiller Boyu Eşitlik' adlı bir panel düzenliyor.

KADINLARIN KONUŞTUĞU ETKİNLİKLER

Kadınların yaşamın her alanında eşit temsil edilmesi gerekliliğine inandığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da panele katılacak. Panelde Türkiye'nin rol model, başarılı kadınlarından Gupse Özay, Canan Arın, Eda Tuğsuz, Müjde Esin, Ilgın Özdemir Yazgan deneyim ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Panelin ardından 'Türkiye'de Nesiller Boyu Eşitlik' adlı serginin açılışı gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri panel, sergi ve farkındalık çalışmalarıyla gün boyu devam edecek. Hazırlanan 'Beşiktaş'ın Gücü Özgür Kadınları tanıtım filminde Beşiktaş'ta yaşamayı tercih eden kadınlar, Beşiktaş'ın kadın dostu kimliğine vurgu yapıyor.