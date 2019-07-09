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BEŞİKTAŞ'TA 9. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20 dakika önce

Beşiktaş'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA 9. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Beşiktaş'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi.
Olay, Beşiktaş Konaklar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cesedin görüntüsü
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Ambulansın beklemesi
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar
 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:37 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Polis, Güncel
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