Beşiktaş'ta 9. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
18 dakika önce
BEŞİKTAŞ'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:39 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta 9. kattaki evinin balkonundan düşen İsmail T. hayatını kaybetti.Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi.
Olay, Beşiktaş
Konaklar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abisi ile beraber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören abi, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- İstanbul
Jeremain Lens'e kilo tepkisi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı! 4 isim idmana katılmadı
Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi