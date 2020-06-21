Beşiktaş'ta A takıma 2 takviye

Denizlispor karşılaşmasını altyapıdan 4 oyuncuyla tamamlayan Beşiktaş, 2 ismi daha A takıma çıkardı. 19 yaşındaki Kerem Kalafat ve 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, A takımla idmanlara başlayacak.



Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek vadeden genç isimleri teker teker A takıma çıkarıyor. Denizlispor karşısında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan'ı ilk 11'de oynatıp, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da sahaya süren Yalçın, 2 ismi daha A takıma dahil etti. 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ile Beşiktaş'ın U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emre Bilgin, yarından itibaren siyah-beyazlı ekibin A takımında idmanlara başlayacak. - İSTANBUL