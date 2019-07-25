Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan yüksek tempo
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan yüksek tempo

1 saat önce

SAALFELDEN / DHASezon hazırlıklarının ikinci bölümü için dün Avusturya'ya gelen Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan yüksek tempo, System.String[]


Ali DANAŞ - SAALFELDEN/ DHA
Sezon hazırlıklarının ikinci bölümü için dün Avusturya'ya gelen Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 35 dereceyi bulan sıcağa rağmen oldukça yüksek tempolu bir antrenman programı uygularken, futbolcuların idmanın her bölümünde vücut değerleri ölçülerek sıcağa göre yükleme yapıldı.
Koşu çalışması ile başlayan idman, oldukça hareketli ve neşeli çalışmaların yer aldığı program ile devam etti. İkili gruplar halinde yere düşürmeden göğüste ve kafada top taşıma oyunları oldukça renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Antrenmanın ikinci bölümü ise pas organizasyonlarının yer aldığı 5'e 2, dar alan ve kontrol pas çalışmaları ile sona erdi.
Yüksek sıcakta ve tempolu yapılan idmanın sonunda futbolcular buz bidonlarına girerek serinledi.Bireysel antrenman yapan Orkan Çınar ve bağırsak problemi yaşayan Lens'in yanı sıra akşam idmanına yetişmesi beklenen Medel idmanda yer almadı.
Antrenman bitiminde futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmazken, bazı futbolcular golf arabasına binerek otele döndü.
Beşiktaş bu akşam TSİ 19: 30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Abdullah Avcı, Avusturya, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
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