Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi
40 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
"Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
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