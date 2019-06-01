Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

"Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.