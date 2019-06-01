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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi

40 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
"Beşiktaş'a Hoş Geldin Abdullah Avcı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
DHA, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor
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