Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."

- İstanbul