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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
7 saat önce
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."
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