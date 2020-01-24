Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

7 saat önce

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti, System.String[]

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Siyah beyazlı kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz."


- İstanbul
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
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