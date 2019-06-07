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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

59 dakika önce

Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor, System.String[]
Beşiktaş, 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenecek imza töreninde siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da hazır bulunacak.
Saat 15.00'te başlayacak törende Avcı, sözleşmeye imza atacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:15 Kaynak: AA
Beşiktaş, Abdullah Avcı, Spor
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