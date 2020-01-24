Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

25 dakika önce

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla ligde 7. sırada yer alan ve en son Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi, System.String[]

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla ligde 7. sırada yer alan ve en son Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.


Sezon başında siyah-beyazlı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ligde, Avrupa'da ve kupada başarılı sonuçlar alamadı. Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen, Süper Lig'de de aldığı kötü sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda kötü gidişatın nedenleri tartışılırken, Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.


56 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında 27 maça çıktı. 18 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet 4 yenilgi elde etmişti. Avcılı Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet 3 mağlubiyet istatistiği yakaladı. - İSTANBUL

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı
Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]