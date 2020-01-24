Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yaptığı toplantıların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla yaptığı toplantıların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı.


Beşiktaş'ta ligde ve kupada alınan kötü sonuçların ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncularla buluştu. İlk olarak Avcı ile bir görüşme gerçekleştirilen Çebi, alınan olumsuz sonuçların sebeplerini sorgulayarak fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, daha sonra kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson ile de görüşerek, kötü gidişatın nedenini konuştu.


Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı


Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Teknik Direktör Avcı ve futbolcularla görüşmesinin ardından deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı aldı. Bu kararın alınmasından bir süre sonra Başkan Çebi ve Teknik Direktör Avcı, araçlarıyla tesislerden çıkış yaptı. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:29 Kaynak: İHA
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