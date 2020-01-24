Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine ilk aday Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ayrılmasının ardından Sergen Yalçın hareketliliği yaşanıyor.



Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş'ta yönetim, Sergen Yalçın ile masaya oturma kararı aldı.



Görüşmelerin en kısa sürede yapılması ve Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılması bekleniyor.



Sergen Yalçın, sezon başında anlaştığı Yeni Malatyaspor ile 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 24 puan toplamış ancak devre arası döneminde yollar ayrılmıştı.



