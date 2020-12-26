Beşiktaş'ta Aboubakar 2 maçta yok

Beşiktaş'ta annesi vefat eden Vincent Aboubakar, 2 maçta forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Aboubakar annesinin cenazesi için Pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecek. 3 Ocak Pazar günü yapılacak cenaze töreninin ardından 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Aboubakar, Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında görev alamayacak.