Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Golcü futbolcu, Alanya ve Erzurumspor maçlarında da forma giyemeyecek
04.04.2021 22:05
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında mağlup olurken eksik futbolcuları Aboubakar ve Ghezzal'in yokluğunu fazlasıyla hissetti. Abobuakar'dan gelen son haber siyah-beyazlıları yıktı. Golcü futbolcu, Beşiktaş'ın Alanya ve Erzurumspor maçlarında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Abobuakar depremi yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında sahada olamayan golcü futbolcu, siyah-beyazlı takımın Alanya ve Erzurumspor'la oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.
"KISA SÜREDE DÜZELECEK BİR DURUM DEĞİL"
Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Aboubakar'ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk'in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor" dedi.
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