Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten ülkesinin milli takımında sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."