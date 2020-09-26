Beşiktaş'ta Aboubakar sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Kamerunlu futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Aboubakar'ın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.