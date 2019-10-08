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Beşiktaş'ta adaylar bekleniyor!

1 saat önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak.

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Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olacak. Yeniden aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay, 250 imzayı toplamak üzere. Kulislerde aday olacağı yönünde iddialar olan İkinci Başkan Serdal Adalı da imzalarını tamamladı. Adalı'nın adaylığını perşembe günü açıklaması bekleniyor. Ahmet Nur Çebi kanadı ise şu anda sessiz.


Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak olan, çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylar da belli olmaya başlıyor. Mayıs ayında yapılan seçimde Fikret Orman'a rakip olan Hürser Tekinoktay, bu seçimde de aday olacağını açıklamıştı. Tekinoktay, adaylık için gerekli olan 250 ıslak imzalı dilekçeyi toplamak üzere. Mevcut yönetimde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı'nın da başkan adaylığı için adı geçiyordu. Adalı'nın 250 imzayı topladığı ve adaylığını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. Adaylık açıklamak ve imza toplamak için son gün olan 10 Ekim'de adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, liste çalışmalarını da sürdürüyor.


Ahmet Nur Çebi beklemede


Olağanüstü seçimli genel kurul kararının alınmasının ardından Beşiktaş'ta tüm gözlerin çevrildiği Ahmet Nur Çebi ise şu ana kadar sessiz. Çebi'nin adaylık için gerekli 250 ıslak imzalı dilekçesini hazır tuttuğu ancak adaylık konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Önümüzdeki yıllarda elbette Beşiktaş başkanlığı gönlümden geçiyor" ifadelerini kullanan Çebi'nin, şu anda başkanlık için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor. Daha önce aday olacağı dedikoduları yayılan Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören ise yoğun işleri nedeniyle böyle bir tasarrufunun olmadığını ifade etti. - İSTANBUL

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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