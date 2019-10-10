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Beşiktaş'ta adaylık için son saatler

58 dakika önce

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay kesin adayAhmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın son kararı bekleniyorALİ DANAŞ - İSTANBUL-DHABeşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması için son saatlere girildi.

Beşiktaş'ta adaylık için son saatler, System.String[]

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay kesin aday

Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın son kararı bekleniyor

ALİ DANAŞ - İSTANBUL-DHA

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli kongrede adayların resmi olarak açıklanması için son saatlere girildi.

Başkanlık için adaylığını ilk açıklayan kişi olan Hürser Tekinoktay gün içinde avukatı aracılığıyla resmi başvurusunu yapacak. Adaylığı en çok merak edilen isimlerden biri olan Serdal Adalı da kesin olarak başkan adayı ve resmi açıklamayı kısa zaman içinde yapacak.

AHMET NUR ÇEBİ VE İSMAİL ÜNAL'IN SON KARARI BEKKENİYOR

Dün itibariyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edilen Ahmet Nur Çebi'nin de saat 17: 00'ye kadar kulübe gelerek adaylık başvurusu yapması hala ihtimal dahilinde.

Bir diğer aday adayı İsmail Ünal da henüz vazgeçmediğini ve saat 17: 00'ye kadar vaktinin olduğunu ifade ederek değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.


Serdal Adalı, İsmail Ünal, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:36 Kaynak: DHA
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