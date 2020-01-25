Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'e, muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda "biceps femoris tendiniti" tanısı konulduğu bildirildi.

Göztepe maçının kadrosunda yer verilmeyen siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Adem Ljajic, Beşiktaş, Acıbadem, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek
Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:21:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]