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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sakatlandığı açıklandı
6 saat önce
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Beşiktaş Futbol Takımı'nda Adem Ljajic'in antrenmanda sakatlandığı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden Adem Ljajic'e, muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda "biceps femoris tendiniti" tanısı konulduğu bildirildi.
Göztepe maçının kadrosunda yer verilmeyen siyah-beyazlı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
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