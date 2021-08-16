Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Boşnak yıldız Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Bu akşam saat 18.00'de Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlılarda Ljajic idmanda yer almayacak.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlı kulübün bir süredir yolların ayrılması konusunda görüşme halinde olduğu Boşnak oyuncu ile anlaşma yapılamadı. Adem Ljajic'e lisans çıkarmayı düşünmeyen Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayıyla Ljajic'in kadro dışı bırakılmasına karar verdi. 2 günlük iznin ardından bu akşam saat 18.00'de Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlılarda, Boşnak futbolcu çalışmada yer almayacak. Adem Ljajic bundan sonra farklı bir sahada antrenman yapacak. Geçtiğimiz sezon da Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin kadro dışı kalmış ve takımdan ayrı çalışmıştı.

(Bozhan Memiş/İHA)