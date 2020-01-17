Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği!

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta geçen hafta Antalya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Adem Ljajic dün takımla çalışmalara başlamasına rağmen, pazar günkü Demir Grup Sivasspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.



Kulüp doktorları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Oynaması için elinizden geleni yapın" dediği Sırp futbolcuyu tamamen hazır hale getirmek için büyük çaba sarf ederken, oynama şansının son derece yüksek olduğu belirtildi.



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