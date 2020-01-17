Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta geçen hafta Antalya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Adem Ljajic dün takımla çalışmalara başlamasına rağmen, pazar günkü Demir Grup Sivasspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta geçen hafta Antalya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Adem Ljajic dün takımla çalışmalara başlamasına rağmen, pazar günkü Demir Grup Sivasspor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.


Kulüp doktorları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Oynaması için elinizden geleni yapın" dediği Sırp futbolcuyu tamamen hazır hale getirmek için büyük çaba sarf ederken, oynama şansının son derece yüksek olduğu belirtildi.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,


Adem Ljajic, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlenmek istediği baldızını öldüren adam, "Cinayeti bayrak için işledim" dedi
Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 15:00:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Adem Ljajic seferberliği! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]