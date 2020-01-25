Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok...

6 saat önce

Beşiktaş forması giyen Adem Jjajic, sol arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok..., System.String[]

Beşiktaş forması giyen Adem Jjajic, sol arka üst adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak.


Siyah beyazlı ekip tarafından yapılan açıklamada, başarılı oyuncuya yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde biceps femoris tendiniti tanısı konduğu belirtildi.


Aynı açıklamada Adem Jjajic'in tedavisine başlandığı da kaydedildi.


Beşiktaş'ın Adem Ljajic açıklaması şu şekilde:


Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol arka üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'e yapılan muayene ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda biceps femoris tendiniti tanısı konmuştur. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek
Beşiktaşlı taraftarlardan havalimanında Karius'a tepki: Go home Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:56:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku! 15 gün yok... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]