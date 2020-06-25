Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Jeremain Lens şoku!
Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu;
Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Adem Ljajic, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:52
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