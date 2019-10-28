Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı

Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı

59 dakika önce

Beşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi.

Beşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay Beşiktaş Cıhannuma Mahallesi, Serencebey Yokuşu Sokak'ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan yaşlı bir çınar ağacının dalı çürümesi nedeniyle yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kopan dalın bazı parçalarının park halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvelik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Devrilen ağacı kaldırmak için itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı

Beşiktaş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derbi maçta Belhanda ile Babel tartıştı! İşte o görüntüler
Polis memuru, "Oğluma iyi bakın" diye not bırakıp intihar etti Beşiktaş'tan Galatasaray'a Falcao göndermesi! Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 09:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta ağaç dalı devrildi, yol kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]