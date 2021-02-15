Beşiktaş'ta ağaç devrildi: 4 araç zarar gördü - Son Dakika

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Beşiktaş'ta ağaç devrildi: 4 araç zarar gördü

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası ağaçlar devrildi park halindeki araçlar zarar gördü

İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Meteorolojinin tahminlerine göre Cumartesi akşamı başlayan kar yağışı Pazar günü etkisini artırarak devam etti. Beşiktaş'ta yoğun kar yağışı sonrası devrilen ağaçlar ve kopan dal parçaları park halindeki 4 araca zarar verdi. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapanırken itfaiye ekipleri ise elektrikli testere ile devrilen ağacı kesti.

Olay Beşiktaş Konaklar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pazar akşamı yoğun kar yağışı sebebi ile gece saatlerinde park halindeki 4 aracın üstüne ağaç ve dal parçaları devrildi. Devrilen ağaç ve dal parçaları sokağı trafiğe kapattı. Sabah saatlerinde araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile ağaçları keserek yolu açma çalışması başlattı. Vatandaşlar evlerinden çıktığında sokak kapalı olduğu için zor bir şekilde ilerlerken devrilen ağaçların arasından sokaktan dışarı çıkabildi. Olay sonrası araç sahipleri tutanak tuttu.