Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu

6 saat önce

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı arasındaki kötü gidişatı değerlendirmek için yapılan toplantıya takım kaptanı Burak Yılmaz da dahil oldu.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu, System.String[]

Ahmet Nur Çebi ile Abdullah Avcı arasındaki kötü gidişatı değerlendirmek için yapılan toplantıya takım kaptanı Burak Yılmaz da dahil oldu.


Toplantıdan Abdullah Avcı ile yolların ayrılması kararı çıkabileceği gibi, takım içinde radikal tedbirler alınması kararı alınarak, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması kararının da çıkabileceği ifade ediliyor.


Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 22:08:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı görüşmesine Burak Yılmaz da dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]