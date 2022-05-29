Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

29.05.2022 22:42
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen de bin 190 oy aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, başkan adayı Fuat Çimen de oyunu 5. sandıkta kullandı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi.

Oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçildi. Oy sayımı sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen ise bin 190 oy aldı. Kullanılan 4 bin 423 oyda, 3 bin 965 geçerli, 397 boş ve 59 geçersiz oy çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi şöyle:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

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Kaynak: İHA

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