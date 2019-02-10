Beşiktaş'ta Ahşap Binada Yangın
12 dakika önce
BEŞİKTAŞ'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı.
BEŞİKTAŞ'ta boş olduğu öğrenilen ahşap binada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.
Türkali Mahallesi Mecit Ali Sokakta bulunan ve boş olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap binanın 2'nci katında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çökmemesi için demir direklerle güçlendirilen binadan dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ahşap binadaki yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:09 Kaynak: DHA
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