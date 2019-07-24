Beşiktaş'ta Ajdin Hasiç denenecek
1 saat önce
Beşiktaş, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç'i Avusturya kampına çağırdı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç'i Avusturya
kampına çağırdı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg
kentine hareket eden Beşiktaş, kamp kadrosuna genç futbolcu Ajdin Hasiç'i de dahil etti. Adı daha önce siyah-beyazlı ekiple anılan Hasiç, Avusturya kampında siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara katılacak.
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