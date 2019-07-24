Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Ajdin Hasiç denenecek
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Ajdin Hasiç denenecek

1 saat önce

Beşiktaş, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç'i Avusturya kampına çağırdı.

Beşiktaş'ta Ajdin Hasiç denenecek, System.String[]
Beşiktaş, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasiç'i Avusturya kampına çağırdı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg kentine hareket eden Beşiktaş, kamp kadrosuna genç futbolcu Ajdin Hasiç'i de dahil etti. Adı daha önce siyah-beyazlı ekiple anılan Hasiç, Avusturya kampında siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara katılacak.


Saraybosna, Avusturya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek Shane Larkin, Anadolu Efes'te kaldı Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Ajdin Hasiç denenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]