Üye Girişi
Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi

13.02.2022 23:57

İstanbul Beşiktaş'ta tırın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.

İstanbul Beşiktaş'ta tırın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.45'te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 EP 635 plakalı tırın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plakalı park halindeki araçların üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

(Ömer Faruk Yıldız - Abdullah Altunbaş - Yunus Emre Şeker/İHA)

Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi
Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi
Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi

YORUMLAR
500

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 00:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta akılalmaz kaza, tırın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement