Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bugün Antalyaspor karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesinde Valentin Rosier'in de oynayamayacak olması teknik heyetin canını sıktı.
Beşiktaş'tan Rosier için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçında Alex Teixeira, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, N'Koudou ve Umut Meraş forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta aksilikler devam ediyor! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek - Son Dakika Spor