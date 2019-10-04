Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
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