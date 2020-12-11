Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü
11.12.2020 14:27
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, dinlenme ve rejenerasyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile noktalandı.Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.
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