Beşiktaş'ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile Beşiktaş'ın yıllardır çözüm bekleyen Zeytinoğlu Caddesi'nin asfalt sorunu çözüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Asfaltlama çalışmasının kısa sürede tamamlandığını ve 1 hafta içerisinde çizgileri çekildikten sonra caddenin vatandaşın kullanımına açılacağını" belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarına hız verdi. Çökmeler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun zamandır bozuk olan Akatlar'daki Zeytinoğlu Caddesi, Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri ekipleri ve İBB ekipleri tarafından asfaltlanarak yenilendi. Belediye, yapılan çalışma ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini duyurdu.

BELEDİYE EKİPLERİ ASFALTI 1 GÜNDE TAMAMLADI

Zeytinoğlu Caddesi'ndeki asfalt sorununun uzun bir zamandır büyük sıkıntıları olduğunu dile getiren Akatlar Mahallesi Muhtarı Murat Tayfun Kirmanlı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi birlikte bu sorunu çözdüler. Asfaltı 1 günde tamamladılar. Mahallemiz adına hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞKAN AKPOLAT: BEŞİKTAŞ'IN SORUNLARINI BİR BİR ORTADAN KALDIRIYORUZ

Başkan Akpolat, "Yaşanabilir bir İstanbul ve Beşiktaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilçemizdeki su baskınlarını önleyecek altyapı çalışmalarıyla sorunları ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca Akatlar, Karanfilköy ve Zeytinoğlu Caddesi'nde gerekli asfaltlamayı yapıyoruz. Zeytinoğlu Caddesi'nin problemi çok büyüktü" dedi ve ekledi: "Bizim halk toplantılarında vatandaşların sıkça dile getirdiği bir konuydu. Biz de buradan geçerken o sorunu yaşıyorduk. Buranın asfalt sorunu çözülüyor. Birçok noktada altyapı sorunlarımız çözülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve sizlere bu sorunu öncelediğiniz için Beşiktaş ve mahalle halkı adına teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın diğer bölgelerinde de altyapı çalışmaları devam edecek. Akatlar Mahalle muhtarımız da burada kendisi bize bu mahallenin durumuyla ilgili yaşanan sorunu sıkça dile getiriyordu. Onların da telkinleriyle bu sorunu önceledik ve bu sorunu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 hafta içerisinde caddenin çizgileri çekildikten sonra bitmiş bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak"