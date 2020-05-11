Beşiktaş?ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş?ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor - Son Dakika

Beşiktaş?ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor

14 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile Beşiktaş'ın yıllardır çözüm bekleyen Zeytinoğlu Caddesi'nin asfalt sorunu çözüme kavuşturuldu.

Beşiktaş?ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile Beşiktaş'ın yıllardır çözüm bekleyen Zeytinoğlu Caddesi'nin asfalt sorunu çözüme kavuşturuldu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'Asfaltlama çalışmasının kısa sürede tamamlandığını ve 1 hafta içerisinde çizgileri çekildikten sonra caddenin vatandaşın kullanımına açılacağını' belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek ilçedeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarına hız verdi. Çökmeler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun zamandır bozuk olan Akatlar'daki Zeytinoğlu Caddesi, Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri ekipleri ve İBB ekipleri tarafından asfaltlanarak yenilendi. Belediye, yapılan çalışma ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini duyurdu.

BELEDİYE EKİPLERİ ASFALTI 1 GÜNDE TAMAMLADI

Zeytinoğlu Caddesi'ndeki asfalt sorununun uzun bir zamandır büyük sıkıntıları olduğunu dile getiren Akatlar Mahallesi Muhtarı Murat Tayfun Kirmanlı 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi birlikte bu sorunu çözdüler. Asfaltı 1 günde tamamladılar. Mahallemiz adına hepsine çok teşekkür ediyoruz' dedi.

BAŞKAN AKPOLAT: BEŞİKTAŞ'IN SORUNLARINI BİR BİR ORTADAN KALDIRIYORUZ

Başkan Akpolat, 'Yaşanabilir bir İstanbul ve Beşiktaş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilçemizdeki su baskınlarını önleyecek altyapı çalışmalarıyla sorunları ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca Akatlar, Karanfilköy ve Zeytinoğlu Caddesi'nde gerekli asfaltlamayı yapıyoruz. Zeytinoğlu Caddesi'nin problemi çok büyüktü" dedi ve ekledi: "Bizim halk toplantılarında vatandaşların sıkça dile getirdiği bir konuydu. Biz de buradan geçerken o sorunu yaşıyorduk. Buranın asfalt sorunu çözülüyor. Birçok noktada altyapı sorunlarımız çözülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve sizlere bu sorunu öncelediğiniz için Beşiktaş ve mahalle halkı adına teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın diğer bölgelerinde de altyapı çalışmaları devam edecek. Akatlar Mahalle muhtarımız da burada kendisi bize bu mahallenin durumuyla ilgili yaşanan sorunu sıkça dile getiriyordu. Onların da telkinleriyle bu sorunu önceledik ve bu sorunu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 hafta içerisinde caddenin çizgileri çekildikten sonra bitmiş bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:07 Kaynak: DHA


Son Dakika

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek         
11:18
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı         
10:46
Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım         
10:40
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var         
10:37
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı         
10:25
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı         
10:23
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım         
10:18
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi         
10:17
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı         
10:16
Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı         
10:13
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı         
10:13
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek         
10:01
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu         
10:01
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü         
09:59
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı         
09:51
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı         
09:50
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi 12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi         
09:32
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun         
09:28
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz         
09:15
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi         
09:09
Bu illerde konut sahibi olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Bu illerde konut sahibi olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler         
09:01
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var         
07:55
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu         
07:36
Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler Gelenek bozulmadı! Sosyal mesafeli sahur halayından renkli görüntüler         
04:33
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum         
04:04
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu         
03:00
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti 21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti         
01:59
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı         
01:50
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı         
01:43
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı         
01:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 11:22:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş?ta altyapı yenilemeleri asfalt çalışmalarıyla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]