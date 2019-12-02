Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Andraz Sporar transferi an meselesi
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Beşiktaş'ta Andraz Sporar transferi an meselesi

6 saat önce

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar'ın, gündemine Slovakya ekibi Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar'ı da almıştı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar'ın, gündemine Slovakya ekibi Slovan Bratislava'nın forveti Andraz Sporar'ı da almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için temaslarda bulunan Kara Kartal'a, bu transfer konusunda oyuncudan olumlu yanıt geldiği öğrenildi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta Slovan Bratislava'yla oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcuyla biraraya gelen Siyah- Beyazlı yöneticilerin, Slovenyalı isimden olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.


Beşiktaş'a 2 gol attı


Bu sezon Slovan Bratislava formasıyla 22 karşılaşmaya çıkan Sporar, 18 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal'ın K Grubu ilk maçında deplasmanda oynadığı mücadelede 2 gol atıp ve 1 de asist yapmış, o maçı Bratislava 4-2 kazanmıştı.


Kara Kartal, Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:55 
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