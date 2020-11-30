BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI

30.11.2020 13:23
BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI, System.String[]

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM BEŞİKTAŞ'ta bir lisenin bahçesine giren kişi, aniden koşarak denize atladı.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM BEŞİKTAŞ'ta bir lisenin bahçesine giren kişi, aniden koşarak denize atladı. Suda çırpınan kişi, bahçede çalışan işçiler tarafından denizden çıkartılarak, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.  Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Çırağan Caddesinde bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde saat 12.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen bir erkek,  lisenin önüne geldiğinden aniden koşmaya başladı ve okulun bahçesine girip denize atladı. O sırada okul bahçesinde çalışan işçiler denizde çırpınan kişiyi görüp hemen yardıma koştu. Kişi, demir bir çubukla  denizden çıkarılmaya çalışıldı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra demir çubuğa tutunan kişi sahile çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden çıkartılan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI
BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI
BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI
BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI

İşçiler, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA ANİDEN KOŞARAK DENİZE ATLAYAN KİŞİYİ İŞÇİLER KURTARDI - Son Dakika


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