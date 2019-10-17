Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

55 dakika önce

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Ankaragücü hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenmanda; siyah-beyazlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, rehabilitasyon ve bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı için yarın saat 11.30'da özel uçakla Ankara'ya gidecek ve hazırlıklarını saat 17.30'da Ankara'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Ankaragücü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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